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17:59, 24 января 2025Забота о себе

Болеющих раком людей призвали воздержаться от покупки готовых салатов

Aif.ru: Готовые салаты и крупы на развес вредны для онкобольных людей
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alex Guillaume / Unsplash

Болеющим людям раком важно подбирать правильное питание для поддержки ослабленного иммунитета, рассказали врачи Алтайского краевого онкодиспансера. Они призвали онкобольных людей избегать некоторых популярных продуктов, сообщает altai.aif.ru.

Так, специалисты предупредили, что сырые яйца, сырая или плохо приготовленная рыба могут быть заражены опасными микроорганизмами, поэтому онкобольным людям от них необходимо отказаться. Также лучше не покупать развесные орехи и крупы. «Мало того, что о товаре в лотках без упаковки практически невозможно ничего узнать (ни дату изготовления, ни срок годности, ни производителя, ни состав), они с большой долей вероятности многократно обсеменены микробами и бактериями как от сотрудников, так и от покупателей торговой точки», — объяснили в онкоцентре.

Также врачи призвали проходящих лечение от рака воздержаться от покупки готовых салатов на развес. По их мнению, такие блюда часто производятся из продуктов с истекающим сроком годности. Необходимо забыть и о вредных при проблемах со здоровьем колбасах, сосисках, чипсах, жареной еде, сдобе, сладкой газировке и алкоголе.

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Эксперты подчеркнули, что при лечении рака необходимо употреблять достаточное количество белка, так как опухоли разрушают собственный белок человека. По их словам, ежедневно необходимо съедать 1,5 грамма белка на килограмм массы тела. Его можно почерпнуть из густых супов, молочных продуктов, яиц, нежирного мяса и рыбы, сухофруктов, масел.

Ранее онколог, химиотерапевт Магомед Сулиманов назвал одну из главных причин развития рака груди и яичников. По его словам, эти формы злокачественных опухолей часто развиваются из-за гормонального дисбаланса.

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