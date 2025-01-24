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14:18, 24 января 2025Наука и техника

Создатель игры Fortnite потратит на борьбу с Apple миллиарды

Создатель Fortnite Epic Games потратит миллиарды, борясь с монополией Apple
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Тим Суини

Тим Суини. Фото: Brittany Hosea-Small / Reuters

Американская компания Epic Games заявила, что готова потратить крупные суммы на продвижение собственных и чужих игр и приложений на iPhone и борьбу с Apple. Об этом сообщает издание IGN.

Глава фирмы Тим Суини, которая создала популярную игру Fortnite, призвал сторонних разработчиков игр загружать свои приложения в магазин Epic Games. Он появился на iPhone в странах Евросоюза, после того как Apple заставили открыть свою экосистему для всех.

По правилам Apple, авторы приложений смогут создавать свои магазины и свободно продавать там свои продукты в обход App Store. Однако разработчики будут вынуждены платить комиссию Core Technology Fee (CTF) в размере 0,5 евро за установку каждого приложения, если перейдут порог в миллион установок в год или добьются оборота более 10 миллионов евро. Глава Epic Games Суини заявил, что готов в течение года оплачивать CTF, если разработчики приложений опубликуются в его магазине.

Тим Суини неоднократно критиковал Apple, его компания подавала на IT-гиганта в суд. Apple удалила игру Epic Games Fotnite из App Store в 2020 году, однако тайтл вернулся на iPhone спустя четыре года — уже через альтернативный магазин. В разговоре с журналистами предприниматель заявил, что его компания уже потратила миллиард долларов на развитие Epic Games Store, и готова потратить еще.

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«Мы рассматриваем это как инвестиции в будущее Epic, в наше будущее как разработчика игр», — заметил Суини. Он заявил, что Epic Games может столкнуться с серьезными финансовыми проблемами, но компания полна решимости бороться с монополией на рынке мобильных игр.

В конце января представители Apple в суде не смогли ответить, сколько корпорация зарабатывает на приложениях в App Store. При этом аналитики отмечают, что Apple получает с продажи каждого приложения 75 процентов дохода.

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