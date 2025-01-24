Брэда Питта обвинили в отсутствии номинации на «Оскар» у Анджелины Джоли

Page Six: Анджелина Джоли лишилась номинации на премию «Оскар» из-за Брэда Питта

Актрису Анджелину Джоли могли не номинировать на «Оскар» из-за лояльности Американской киноакадемии к ее бывшему мужу Брэду Питту. Об этом сообщает портал Page Six.

«Отсутствие номинации Джоли доказывает, что Голливуд поддерживает Питта. Никто не собирался выступать против него и голосовать за Анджелину, люди любят Брэда», — поделились инсайдеры.

Кроме того, источники в Голливуде заявили, что актриса впала в отчаяние из-за того, что ее возвращение в большое кино было проигнорировано.

«Анджелина хотела получить номинацию. Посмотрите, сколько промомероприятий она посетила. Она даже впервые за десять лет пришла на ток-шоу», — отметил собеседник издания.

Роль Джоли в драматическом фильме «Мария» была отмечена номинацией на «Золотой глобус», однако не принесла актрисе ни одной награды.

Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли завершился в декабре 2024 года после восьми лет судебных разбирательств. Ранее стало известно, что артист испытал облегчение от того, что этот брак остался в прошлом.