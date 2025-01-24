Дачникам назвали уничтожающие все вокруг растения

Агроном Коврижных: Мята относится к растениям-захватчикам на участке

Мята и ряд других растений являются «захватчиками» территории на участке, способными уничтожать все вокруг себя. Об этом рассказала агроном Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости».

По словам эксперта, мята моментально начинает «оккупацию» территории, ее агрессивные корни могут вытеснять соседей. Еще одно подобное растение — хрен, который разрастается так, что его потом практически невозможно удалить. Она объяснила, что его корни проникают глубоко в почву, а мелкие отростки «порождают» новые растения. Кроме них, достаточно активно разрастаются и топинамбур с малиной.

Наконец, настоящей угрозой участку, добавила агроном, может стать осот — чрезвычайно агрессивная трава, захватывающая грядки и вытягивающая все питательные вещества из почвы, что мешает дальнейшему развитию других культурных растений. А поскольку его семена разлетаются далеко, вывести его представляется крайне сложной задачей, заключила Коврижных.

Накануне специалисты «БелНовостей» предложили дачникам «посолить» одуванчики на участке, чтобы избавиться от них.