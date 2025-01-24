Метеозонды предложили заменить дронами

Профессиональные метеозонды заменили обычными дронами для сбора данных о погоде

Специалисты Национального института полярных исследований Японии обнаружили эффективность обычных дронов при сборе информации о климате и погоде. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Авторы отчета отметили, что изучением климата традиционно занимаются с помощью метеозондов. Однако на поддержание подобного оборудования тратят много денег и сталкиваются с различными ограничениями, из-за чего ученые предложили частично заменить зонды обычными потребительскими дронами.

Группа под руководством профессора Джуна Иноуэ в течение двух месяцев изучала климат и погоду в городе Цукуба. Специалисты выясняли, можно ли эффективно собирать научную информацию посредством обычных дронов. Авторы исследования применили метеорологический гексакоптер и несколько типов недорогих квадрокоптеров с установленными на них датчиками.

Исследователи сравнили данные, полученные с помощью дронов, с данными радиозондирования, собранными поблизости с помощью метеозондов. Оказалось, что точность зондов и портативных беспилотников при измерении температуры воздуха, влажности и скорости ветра была примерно одинаковой. При этом полученные с дронов данные можно было проанализировать в течение 30 минут после их получения, что хорошо согласуется с текущими стандартными операционными процедурами.

В первую очередь ученые отметили, что дроны значительно дешевле метеозондов. Также их можно запускать в районах, где пользоваться зондами затруднительно — на полярных территориях, в развивающихся странах.

В конце ноября ученые Университета штата Огайо (США) предложили использовать зонды с датчиками для замены спутников GPS в случае сбоя. По словам ученых, эту информацию можно использовать в том числе в гражданской авиации.