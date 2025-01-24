Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:35, 24 января 2025Наука и техника

Метеозонды предложили заменить дронами

Профессиональные метеозонды заменили обычными дронами для сбора данных о погоде
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Edward Haylan / Shutterstock / Fotodom

Специалисты Национального института полярных исследований Японии обнаружили эффективность обычных дронов при сборе информации о климате и погоде. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Авторы отчета отметили, что изучением климата традиционно занимаются с помощью метеозондов. Однако на поддержание подобного оборудования тратят много денег и сталкиваются с различными ограничениями, из-за чего ученые предложили частично заменить зонды обычными потребительскими дронами.

Группа под руководством профессора Джуна Иноуэ в течение двух месяцев изучала климат и погоду в городе Цукуба. Специалисты выясняли, можно ли эффективно собирать научную информацию посредством обычных дронов. Авторы исследования применили метеорологический гексакоптер и несколько типов недорогих квадрокоптеров с установленными на них датчиками.

Исследователи сравнили данные, полученные с помощью дронов, с данными радиозондирования, собранными поблизости с помощью метеозондов. Оказалось, что точность зондов и портативных беспилотников при измерении температуры воздуха, влажности и скорости ветра была примерно одинаковой. При этом полученные с дронов данные можно было проанализировать в течение 30 минут после их получения, что хорошо согласуется с текущими стандартными операционными процедурами.

В первую очередь ученые отметили, что дроны значительно дешевле метеозондов. Также их можно запускать в районах, где пользоваться зондами затруднительно — на полярных территориях, в развивающихся странах.

В конце ноября ученые Университета штата Огайо (США) предложили использовать зонды с датчиками для замены спутников GPS в случае сбоя. По словам ученых, эту информацию можно использовать в том числе в гражданской авиации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Киев может оказаться под большим давлением». На Западе рассказали о смене тактики Трампа по конфликту на Украине

      Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине

      Путин призвал расширять возможности изучения русского языка для иностранцев

      В российском городе полиция начала поиск подростка из-за попытки поджечь пороховой завод

      Аксенов анонсировал масштабные учения подразделений «Барс-Крым»

      В Грузии автобусные валидаторы начали говорить украинские националистические лозунги

      Лавров оценил стремление Трампа наладить общение с Москвой

      Путин оценил качество образования в России

      Звезда «Дня сурка» рассказала о борьбе с мучительной болью в ноге

      Метеозонды предложили заменить дронами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше