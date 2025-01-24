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11:20, 24 января 2025Ценности

Фигуристка Александра Трусова снялась в бикини после слухов о беременности

Фигуристка Трусова снялась в бикини на пляже после слухов о беременности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Александра Трусова

Александра Трусова. Фото: @avtrusova

Российская фигуристка Александра Трусова снялась в купальнике после слухов о беременности. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,6 миллиона подписчиков.

20-летняя спортсменка предстала на размещенных кадрах в ярко-синем бикини. Данный комплект состоял из топа пуш-ап и трусов с заниженной талией. Кроме того, она распустила волосы, дополнила образ солнцезащитными очками и золотистой цепочкой с кулоном и продемонстрировала пирсинг в пупке.

При этом знаменитость позагорала, сидя на песчаном пляже, а также она позировала, стоя в воде.

Трусова является серебряной призеркой Игр-2020. Помимо этого, она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. В активе также спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.

Ранее в январе стало известно о беременности Трусовой. Незадолго до этого, 17 августа, она вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.

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