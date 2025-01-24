Фицо рассказал о крупнейшей кибератаке на страховую компанию в Словакии

Премьер Словакии Фицо сообщил о кибератаке на страховую компанию страны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о кибератаке на крупнейшую страховую компанию страны в сфере здравоохранения V ZP. Об этом сообщает газета Plus jeden den.

«Мы не знаем, что произойдет в ближайшие минуты и часы и кто может быть заинтересован в получении данных застрахованных лиц. Команда экспертов работает над защитой от атак. Хакерам не удалось получить данные», — указал политик.

При этом, по словам Фицо, атаки продолжаются. Он уточнил, что в ходе кибератаки пытались похитить информацию с диагнозами пациентов.

В июне прошлого года оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) Германии подвергся масштабной кибератаке. Отмечалось, что способ, которым был совершен взлом, «указывает на очень профессионального актора». В ХДС также отметили, что партии удалось изолировать часть своей ИТ-инфраструктуры от сети в качестве меры предосторожности.

