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21:39, 24 января 2025Мир

Фицо рассказал о крупнейшей кибератаке на страховую компанию в Словакии

Премьер Словакии Фицо сообщил о кибератаке на страховую компанию страны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Ton Molina / Globallookpress.com

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о кибератаке на крупнейшую страховую компанию страны в сфере здравоохранения V ZP. Об этом сообщает газета Plus jeden den.

«Мы не знаем, что произойдет в ближайшие минуты и часы и кто может быть заинтересован в получении данных застрахованных лиц. Команда экспертов работает над защитой от атак. Хакерам не удалось получить данные», — указал политик.

При этом, по словам Фицо, атаки продолжаются. Он уточнил, что в ходе кибератаки пытались похитить информацию с диагнозами пациентов.

В июне прошлого года оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) Германии подвергся масштабной кибератаке. Отмечалось, что способ, которым был совершен взлом, «указывает на очень профессионального актора». В ХДС также отметили, что партии удалось изолировать часть своей ИТ-инфраструктуры от сети в качестве меры предосторожности.

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