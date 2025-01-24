Минобороны показало работу «Гибки-С» на видео

Минобороны России показало работу ЗРК «Гибка-С» на видео

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Гибка-С» обеспечивают прикрытие подразделений группировки войск «Центр» на красноармейском направлении специальной военной операции. Минобороны России показало работу комплекса на видео.

Отмечается, что в ходе боевого дежурства «Гибки-С» прикрывают бойцов от беспилотников противника. В случае обнаружения цели машина разведки передает целеуказание расчету боевой машины, которая поражает цель.

ЗРК предназначен для защиты от современных средств воздушного нападения, летящих на малых и предельно малых высотах. «Гибка-С» может поражать цели в любое время суток и в условиях ограниченной видимости. Комплекс на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М» несет ракеты комплекса «Верба» с осколочно-фугасной боевой частью, которые поражают цели на дальности до 10 километров.

В декабре 2024 года военнослужащий расчета ПВО рассказал, что дальность обнаружения целей радаром «Гибки» составляет около 40 километров. По его словам, на этом расстоянии комплекс фиксирует различные цели, включая вертолеты и крылатые ракеты.