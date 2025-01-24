Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:50, 24 января 2025Ценности

Ирина Шейк опубликовала архивное фото

39-летняя Ирина Шейк опубликовала архивное фото с матерью Ольгой Шайхлисламовой
Екатерина Ештокина

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала архивное фото. Снимком она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя знаменитость разместила кадр из детства, на котором предстала с матерью Ольгой Шайхлисламовой. На снимке звезда стоит в желтом платье и с большим бантом на голове. Ее мать, в свою очередь, позировала в темно-зеленом платье с принтом. «С днем рождения, мамочка», — написала Шейк.

Ранее в январе Ирине Шейк подарили на день рождения «русский» торт-баню. На верхнем ярусе торта была расположена съедобная фигура девушки, лежащей в бане на полотенце, а на нижнем — стилизованные тарелки с семечками и соленьями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп обвинил Россию в краже проекта гиперзвуковых ракет у США. Он пообещал создать оружие еще лучше

      В МИД указали на балансирующие на грани разрыва отношения с США

      Болеющих раком людей призвали воздержаться от покупки готовых салатов

      Огромная опухоль-горб выросла на теле россиянина

      Российские бойцы установили флаг в центре населенного пункта в ДНР

      В МИД России прокомментировали отношения Москвы и Тбилиси

      Путин согласился с Трампом по одному вопросу

      Путин рассказал об отношениях с Трампом

      МИД России высказался о российских военных базах в Сирии

      Чиновница объяснила нападение крокодила менструацией жертвы и потеряла работу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше