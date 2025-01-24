39-летняя Ирина Шейк опубликовала архивное фото с матерью Ольгой Шайхлисламовой

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала архивное фото. Снимком она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя знаменитость разместила кадр из детства, на котором предстала с матерью Ольгой Шайхлисламовой. На снимке звезда стоит в желтом платье и с большим бантом на голове. Ее мать, в свою очередь, позировала в темно-зеленом платье с принтом. «С днем рождения, мамочка», — написала Шейк.

Ранее в январе Ирине Шейк подарили на день рождения «русский» торт-баню. На верхнем ярусе торта была расположена съедобная фигура девушки, лежащей в бане на полотенце, а на нижнем — стилизованные тарелки с семечками и соленьями.