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00:36, 24 января 2025Наука и техника

Космические силы США заключат контракты на миллиарды долларов на услуги частных спутников

Космические силы США на миллиарды долларов закупят услуги коммерческих спутников
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Bill Ingalls / NASA / Reuters

Космические силы США прогнозируют, что заключат контракты на миллиарды долларов на услуги коммерческих спутников. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Согласно прогнозам Космических сил Соединенных Штатов, в 2026 году закупки услуг частных спутников достигнут суммы 2,3 миллиарда долларов. В указанные закупки входит, в частности, приобретение небольших космических аппаратов, способных маневрировать на геостационарной орбите, и покупка услуг спутниковой связи.

В декабре издание Defense News сообщило, что Космические силы и Национальное разведывательное управление США планируют в начале 2025 года ввести в эксплуатацию спутники миссии Silent Barker, предназначенные для наблюдения за российскими и китайскими космическими аппаратами.

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