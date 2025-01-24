Космические силы США заключат контракты на миллиарды долларов на услуги частных спутников

Космические силы США прогнозируют, что заключат контракты на миллиарды долларов на услуги коммерческих спутников. Об этом сообщает издание SpaceNews.
Согласно прогнозам Космических сил Соединенных Штатов, в 2026 году закупки услуг частных спутников достигнут суммы 2,3 миллиарда долларов. В указанные закупки входит, в частности, приобретение небольших космических аппаратов, способных маневрировать на геостационарной орбите, и покупка услуг спутниковой связи.
В декабре издание Defense News сообщило, что Космические силы и Национальное разведывательное управление США планируют в начале 2025 года ввести в эксплуатацию спутники миссии Silent Barker, предназначенные для наблюдения за российскими и китайскими космическими аппаратами.