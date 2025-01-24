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08:01, 24 января 2025Из жизни

Мать пришла на секс-марафон скандальной порнозвезды с сыном и запретила ему участвовать

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Бонни Блю

Бонни Блю. Фото: @bonnie_blue_xox

20-летний мужчина пришел на секс-марафон Бонни Блю с матерью и поучаствовал в нем, несмотря на ее запрет. Об этом пишет издание Metro.

Как рассказал представитель команды скандальной порнозвезды, юноша и его мать приехали в Лондон в качестве туристов. Он хотел посетить мероприятие Блю, но не мог оставить мать одну. В итоге юноша не придумал ничего лучше, чем привести ее на секс-марафон, ничего не объяснив.

Как рассказывает сотрудник команды Блю, все его коллеги были смущены, увидев потенциального участника с матерью. Пока женщина не понимала, что происходит, он заполнил все документы и сфотографировался с удостоверением личности. Затем юноша ушел дожидаться своей очереди.

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Спустя полтора часа мать начала переживать. Она спросила у сотрудников Блю, где может быть ее сын. Они предположили, что в комнате для группового секса. Тогда женщина наконец все поняла и отправилась на поиски юноши.

Увидев сына, женщина принялась угрожать ему полицей. Она пыталась заставить его одеться, но не добилась никакого результата. Несмотря на крики матери, юноше удалось заняться сексом с Бонни Блю. Позже семью видели ссорящейся на улице. Представитель команды Блю отметил, что не пытались ничего скрыть от женщины: на каждом сотруднике была форма с логотипом OnlyFans.

Ранее порноактер Энди Ли, снимавшийся с Бонни Блю, признался, что ее поведение перед камерой и в обычной жизни сильно различается. По его словам, вне съемок Блю тихая и милая. «Но как только камера включается, сексуальный демон выходит наружу», — объяснил он.

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