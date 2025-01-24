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19:14, 24 января 2025Россия

Мединский назвал здравой позицию Трампа о помощи СССР Америке во Второй мировой

Мединский: Позиция Трампа о помощи СССР США во Второй Мировой является здравой
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Позиция президента США Дональда Трампа о том, что СССР помогала Америке во Второй Мировой войне, является здравой. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский, чьи слова приводит ТАСС.

«Трамп обращался не к России, он обращался ко вселенной. То, что Россия помогла Америке, хорошо, что Трамп так сказал. Потому что сейчас превалирующий дискурс — это то, что Россия мешала Америке победить Гитлера. Здесь он занимает здравую позицию», — сказал он.

По его мнению, не следует придираться в словам американского лидера о 60-миллионных потерях Советского Союза, так как в предыдущем посте Трам написал цифру в 30 миллионов, что является ближе к истине. При этом Мединский отметил, что точных цифр, обозначающих потери, нет.

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