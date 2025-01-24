Мужчина обиделся на врачей скорой помощи и угнал их машину

Japan Today: В Японии мужчина вызвал скорую помощь и угнал ее

В Японии житель префектуры Сайтама вызвал скорую помощь, а затем попытался угнать ее. Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 20 января, в городе Куки. 46-летний Хироси Хирата позвонил в скорую и пожаловался на сильные боли в животе. Приехавшие по вызову медики обнаружили, что мужчина пьян. Они также объяснили Хирате, что в госпитализации он не нуждается.

Японец обиделся и разозлился. Он начал угрожать врачам ножом, а затем выскочил на улицу, сел в карету скорой помощи и уехал. Полицейские обнаружили машину и угонщика в ста метрах от его дома на парковке ближайшей аптеки.

После задержания Хирата заявил, что расстроился из-за отказа медиков положить его в больницу. «Я думал, что сам доеду до больницы», — объяснил японец свое поведение. О том, какое наказание ему грозит, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Японии чиновник 633 раза за три года прогулял работу. Выяснилось, что каждый раз он ходил в спортзал.

