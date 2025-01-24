Очередные украинские спортсмены не вернулись с соревнований в Европе

Каратисты Евгений и Дарья Пилипюк не вернулись на Украину с турнира в Италии

Очередные украинские спортсмены не вернулись в страну с соревнований в Европе. Об этом сообщает «Суспильне Спорт».

По информации источника, с турнира в итальянской Венеции не вернулись каратисты Евгений и Дарья Пилипюк. Президент Черновицкой федерации карате Александр Пикулин заявил, что спортсмены должны были вернуться в определенный срок, но вместо этого перестали выходить на связь.

За это Украинская федерация карате решила лишить супругов членства в организации. Также они намерены добиться от Всемирной федерации карате пожизненной дисквалификации атлетов и лишения их всех спортивных наград.

Вместе с тем, Пилипюк написала в комментариях в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), что находится на Украине и никаких сроков для возвращения им не устанавливали. Говорить о местонахождении мужа она отказалась, задавшись вопросом, как ее спортивные награды могут быть с этим связаны.

Ранее сообщалось, что два хоккеиста киевского «Сокола» не вернулись на Украину после Континентального кубка в Италии. Также в Европе остались три волейболиста «Решетиловки».