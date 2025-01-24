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13:10, 24 января 2025Силовые структуры

Планировавшего покушение на главу поселения под Мелитополем осудили

Суд дал 14 лет украинцу Олейнику за покушение на главу поселения под Мелитополем
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении украинца Николая Олейника, планировавшего покушение на главу администрации Веселовского сельского поселения Мелитопольского района Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как установил суд, мужчина согласился расправиться с главой поселения. Для этого он получил от неустановленных участников террористического сообщества через тайник автомат, два магазина к нему и боеприпасы, а затем выбрал удобное для выстрела места и стал ждать подходящего случая.

Олейника задержали в октябре 2023 года. Его признали виновным в участии в террористическом сообществе и подготовке террористического акта, приговорив к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Первые три года он проведет в тюрьме.

Ранее Росфинмониторинг внес гражданина Украины Максима Воробьева, который совершил подрыв трех локомотивов в депо Мелитополя, в перечень террористов и экстремистов. Южный окружной военный суд приговорил его к 16 годам лишения свободы.

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