Под Москвой учитель истории отключил телефон и бесследно исчез

Msk1.ru: В Подмосковье бесследно исчез 33-летний учитель истории

В Подмосковье 33-летний учитель истории и обществознания Роман Кляузов отключил телефон, не вышел на работу и бесследно исчез. О его поисках рассказал порталу Msk1.ru один из друзей.

Он пояснил, что Кляузов преподает в школе №962. Педагог запустил свой образовательный блог. Аудитория на нем превысила уже две тысячи человек. Мужчина там разбирает и объясняет задания из ЕГЭ по истории и обществознанию.

Близкие отметили, что в последний раз видели Кляузова накануне утром, когда он уехал из дома в Химках на бежевом Volkswagen.

Иномарка была замечена в Мытищах. К поискам учителя подключились не только волонтеры, но и его ученики.

Рост Романа — 180 сантиметров, нормальное телосложение, темные волосы и зеленые глаза. Пропавший был одет в черную куртку, черные джинсы, черную шапку и зеленые ботинки.

Ранее сообщалось, что в Перми нашли живой пропавшую после приема у стоматолога 15-летнюю школьницу.