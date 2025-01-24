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08:53, 24 января 2025Экономика

Подсчитаны самые крупные займы россиян в микрокредитных организациях

Webbankir: Самые крупные микрокредиты выдавались на решение бизнес-вопросов
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Самые крупные суммы займов, за которыми в 2024 году россияне обращались в микрокредитные организации, выдавались на решение бизнес-вопросов, ремонт автомашин, путешествия и отпуск. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное финансовой онлайн-платформой Webbankir.

В среднем, на бизнес-цели россияне занимали 15 тысяч 521 рубль. Речь здесь идет о тратах на приобретение оборудования, сырья и покрытие кассовых разрывов. По сравнению с 2023 годов данная сумма выросла больше чем в полтора раза.

На отпуск и путешествия в среднем занимали 13 тысяч 62 рубля, а на обслуживание автомобилей — 12 тысяч 150 рублей.

Самая низкая средняя сумма отмечена в категориях «экстренные непредвиденные траты» (9 тысяч 692 рубля), а также «квартплата, ЖКХ» (10 тысяч 727 рублей).

Ранее сообщалось о снижении в России спроса на микрозаймы для погашения ранее взятых кредитов. Аналитики выяснили, что за последние пять лет он упал до минимума.

По итогам ноября минувшего года средний размер одобренных россиянам микрозаймов вырос до 10,13 тысячи рублей.

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