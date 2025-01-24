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16:11, 24 января 2025Мир

Полиция Нью-Йорка похвасталась пятью днями подряд без жертв стрельбы

Полиция Нью-Йорка: Впервые за 30 лет пять дней подряд не было жертв стрельбы
Семен Александров (редактор)

Фото: Unsplash

Впервые за 30 лет в Нью-Йорке пять дней подряд не было жертв стрельбы. Историческим достижением похвасталась нью-йоркская полиция в заявлении на странице в соцсети X.

«Это самый длительный период, когда у нас не было жертв стрельбы, и это результат самоотверженной работы, которую сотрудники полиции Нью-Йорка выполняют каждый день», — отметили в правоохранительных органах.

При этом, как сообщил местный телеканал ABC7, всего спустя около пяти минут после этого заявления в Бруклине в результате стрельбы на парковке пострадал 34-летний мужчина, получивший ранения ног.

Ранее восхитившийся идеями Адольфа Гитлера афроамериканец устроил стрельбу в школе города Нэшвилл в штате Теннесси. Следователи обнаружили 300-страничный документ, связанный с предполагаемым стрелком, который содержит атрибутику альтернативных правых, призывы против смешения рас и восхваление идеи Гитлера.

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