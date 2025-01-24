Популярной в 2000-х годах прическе предрекли возвращение в моду

Vogue: Популярная в 2000-х годах прическа гофре вновь станет модной

Одной популярной в 2000-х годах прическе предрекли возвращение в моду. Соответствующий материал публикует французская версия Vogue.

По словам редакторов, актуальными вновь станут гофрированные волосы, которые в прошлом предпочитали многие поп-певицы. Среди них — Бритни Спирс, Кристина Агилера и Бейонсе.

Кроме того, в тренде будут каскад — как у героини Рэйчел Грин из сериала «Друзья», боб-каре с удлиненными передними прядями и голливудская укладка с начесом, волнами и объемом у корней. Отмечается, что последний вариант предпочитали известные манекенщицы 1990-х годов, включая Синди Кроуфорд и Клаудию Шиффер.

В декабре стилист Сергей Ивонин также перечислил россиянкам модные прически на 2025 год.