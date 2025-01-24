Появилась версия о появлении цинковых гробов в московском дворе

Shot: Цинковые гробы во двор в Люблино в Москве могли подбрасывать ритуальщики

Цинковые гробы во двор на улицу Ставропольскую в Люблино на юго-востоке Москвы могли подбрасывать сотрудники ритуального агентства. Такая версия о появлении загадочных предметов появилась у Telegram-канала Shot.

По данным издания, примерно в двух километрах от двора расположен ритуальный салон района Люблино. Местные жители не подозревали, что его работники могут свозить к ним свои гробы, поскольку у учреждения имеется своя служба вывоза.

Сами сотрудники похоронного дома свою причастность к утилизации гробов на Ставропольской улице отрицают, выяснил Shot. Тем не менее маркировка на ящиках во дворе похоронного бюро и на тех, что находили в жилом дворе, совпадают.

Москвичи в настоящее время решают, составлять ли им коллективную жалобу.

До этого жители юго-востока Москвы пожаловались на появление цинковых и деревянных гробов близ многоэтажек. Обеспокоенные граждане даже стали дежурить возле мусорных баков по ночам, чтобы выяснить, кто подкидывает пугающие предметы.