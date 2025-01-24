Путин оценил качество образования в России

Путин заявил, что образование в России становится лучше

Президент России Владимир Путин оценил качество образования в стране. По его словам, оно становится лучше, передает ТАСС.

По словам российского президента, образование становится более современным, и в большей мере отвечает запросам молодежи.

«В целом растет уровень образования в стране (...) Да и география образования расширяется, улучшается», — заявил Путин на заседании попечительского совета МГУ.

Ранее сообщалось, что в России с 2025 года из-за повсеместного внедрения новой системы высшего образования упразднят понятие «бакалавр». Путин, в свою очередь, пообещал, что переход будет плавным.

По мнению российского президента, никакой дискриминации к уже получившим дипломы о высшем образовании не будет — все документы будут учитываться при устройстве на работу и дальнейшей деятельности.