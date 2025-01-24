России предрекли снижение поступления налогов от продажи нефти

Исаев: в 2025 году доходность и поступления налогов от добычи нефти снизятся

В 2025 году доходность и поступления налогов от добычи нефти снизятся. Об этом заявил руководитель аналитического центра европейского брокера Mind Money Игорь Исаев (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Американские санкции на транспортировку нефти, включение танкеров в SDN-листы США и запреты ЕС, создали препятствия для экспорта, а избыток нефти на рынке и снижение цен на энергоресурсы усиливают вызовы. Для российской энергетики. 2025 год запомнится отрасли значительным давлением из-за ограничений, лимитирующих доступ к технологиям, оборудованию и рынкам, предрек Исаев.

По словам эксперта, энергетический рынок сталкивается с избытком нефти из-за стремительного развития альтернативной энергетики — ветра и солнца. При этом на фоне внедрения электромобилей, цифровизации и роста применения искусственного интеллекта, технологически развитым странам важно нарастить потребление электроэнергии, сокращая при этом использование угля и нефти, в том числе из экологических соображений.

«На фоне всех этих факторов цена нефти в долгосрочной перспективе останется стабильной, но ее рост будет ниже уровня инфляции. Это приведет к снижению доходности нефтедобывающих компаний и уменьшению налоговых поступлений, что ослабит наполняемость бюджетов стран-экспортеров. При этом возможны краткосрочные скачки цен на нефть. Например, стоимость резко может измениться ввиду геополитических факторов», — пояснил Исаев.

На фоне переизбытка нефти она может подешеветь до уровня 70–75 долларов за баррель, что приведет к сокращению прибыльности российских нефтяных компаний. Россия может попытаться компенсировать эти потери за счет увеличения поставок в Азию, прежде всего в Китай и Индию, а также в страны, развивающие инфраструктуру, добавил аналитик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия на Украине «закончились бы немедленно» в случае, если бы нефть подешевела. Падения стоимости он пообещал добиться, взаимодействуя с ОПЕК. После этого стоимость сырья потеряла 1,21 процента, дойдя 78,05 доллара за баррель.