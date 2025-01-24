Россиянам развеяли популярное заблуждение о фитнес-батончиках

Диетолог Чехонина: Калорийность фитнес-батончиков может приближаться к торту

Диетолог Юлия Чехонина в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеяла популярное заблуждение о фитнес-батончиках для похудения. В выпуске программы, доступном на платформе «Смотрим», специалистка рассказала, что такие сладости могут иметь высокую калорийность.

По словам Чехониной, производители утверждают, что в состав таких батончиков входят цельные злаки, но при этом производители умалчивают о наличии в них сахара в виде глазури. Кроме того, в таких считающихся полезными перекусах содержится недостаточное количество белка, чтобы они могли называться фитнес-батончиками. «Производители вводят нас в заблуждение, мы пытаемся постройнеть с помощью таких батончиков. Потом мы видим обратный эффект», — объяснила диетолог.

Специалистка добавила, что калорийность таких сладостей может приближаться к калорийности куска торта.

Ранее главврач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко и нутрициолог Елена Коршун назвали шесть полезных заменителей сахара. Таковыми они сочли урбеч, ягоды, сироп агавы и другие продукты.