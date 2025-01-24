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12:27, 24 января 2025Экономика

Россиянка отсудила десятки тысяч рублей за падение на заправке

Жительница Оренбурга отсудила 150 тысяч рублей за падение в яму на заправке
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Unsplash

Жительница Оренбурга отсудила десятки тысяч рублей за падение на заправке. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе Ленинского районного суда российского города.

Весной прошлого года женщина, приехав на заправку, вышла из машины и отправилась рассчитываться за топливо. На обратном пути она попала ногой в яму и упала, после чего некоторое время не могла двигаться. Обратившись в травмпункт, оренбурженка узнала, что получила перелом ноги. Вскоре она подала на АЗС в суд за ненадлежащее состояние дорожного покрытия на территории заправки, из-за которого произошел инцидент, и потребовала компенсацию морального вреда. В результате суд постановил выплатить россиянке 150 тысяч рублей.

В этот же день стало известно, что 16-летняя тюменка поскользнулась на крыльце дома и повредила позвоночник.

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