Россиянку отказались пустить на рейс в ОАЭ из-за второго паспорта

Россиянку отказались пустить на рейс в Абу-Даби из-за второго паспорта. Об этом она рассказала на своей странице @lukinskaya.online в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам путешественницы, она должна была вылететь в столицу ОАЭ из Москвы 9 января вместе с мужем и ребенком. Ее семья без проблем попала на рейс, а вот билет россиянки был аннулирован, поскольку она оформила его на белорусский паспорт. Выяснилось, что вылетать из России нужно обязательно по отечественному документу.

Пассажирка получила штраф в размере двух тысяч рублей. Кроме того, в ее отношении составили административный протокол. Позже женщина взяла второй билет на российский паспорт и смогла покинуть страну вслед за супругом и сыном.

Ранее мужчину задержали в аэропорту Минска с поддельным российским паспортом. Известно, что пассажир летел в Ереван. На границе он предъявил российский паспорт, полностью напечатанный на принтере.