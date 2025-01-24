Российские военные приблизились к охвату Красноармейска

ТАСС: взятие ВС России Тимофеевки позволяет ускорить охват Красноармейска

Взятие под контроль Вооруженными силами (ВС) России Тимофеевки в Донецкой народной республике (ДНР) ускорит охват Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Тимофеевка позволяет нашим бойцам расширить плацдарм и ускорить охват Красноармейска с восточной стороны», — уточнил собеседник агентства.

О взятии российскими военными Тимофеевки стало известно 24 января. Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны России.

Ранее офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс прокомментировал продвижение российских войск у Красноармейска. По его словам, ВС России перешли железную дорогу под населенным пунктом и «прут дальше».