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04:16, 24 января 2025Бывший СССР

Российский командир объяснил готовность ВСУ сдаться в плен в Курахово

РИА Новости: Бойцы ВСУ сдались в плен в Курахово из-за превосходства ВС России
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Штурмовые группы Вооруженных сил (ВС) России в ходе зачистки многоэтажных зданий в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) действовали профессионально, что заставило украинских солдат сдаться в плен. Готовность бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложить оружие объяснил командир штурмовой роты 110-й мотострелковой бригады «Южной» группировки войск с позывным Нифер, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, у украинских военных спросили, что повлияло на их решение сдаться в плен.

«Ну вы, говорит, зашли, как спецназ, как умелые ребята, мы на вас посмотрели, говорит, как вы работаете, как вы заскочили вообще, что мы вас и не заметил, и как вы стреляете. (...) Они испугались больше этого всего, что мы их все равно штурманем, что им деваться некуда», — рассказал Нифер.

Ранее бывший заключенный, боец ВСУ Дмитрий Вербицкий попал в плен в Курской области к подразделению группировки войск «Север» ВС РФ. Он признался, что специально подписал контракт с украинской армией, чтобы быстрее оказаться в России.

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