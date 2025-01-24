Силы ПВО уничтожили беспилотники в российском регионе

Губернатор Бусаргин сообщил об уничтожении беспилотников в Саратовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, в результате случившегося пострадавших и повреждений нет, уточнил он.

Ранее в регионе была объявлена угроза атаки беспилотников. Информация об опасности ударов поступила от Министерства обороны России.

До этого дроны попытались атаковать Воронежскую область. Несколько беспилотников были уничтожены над одним из городских округов региона.