Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:42, 24 января 2025Наука и техника

Умную ткань научили сохранять тепло зимой

Создана умная ткань, эффективно сохраняющая тепло зимой благодаря наночастицам
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: phys.org

Международная группа ученых представила альтернативу одежде с подогревом. Исследование было опубликовано в журнале Advanced Composites and Hybrid Materials.

Специалисты разработали умную ткань, в волокна которой были добавлены наночастицы. В ходе эксперимента одежда на основе таких материалов показала способность эффективно накапливать и соханять тепло в зимний период. Ученые назвали одежду на основе подобной ткани экологичной альтернативой одежде с подогревом с металлическим или керамическим элементом.

В ходе разработки инженеры научились интегрировать в полимерные волокна ткани наночастицы полианилина и полидопамина. Наночастицы активируются под воздействием солнечного света, поглощают и сохраняют тепло. За 10 минут пребывания на солнце ткань может нагреться до 30 градусов.

Ткань также считается гибкой и долговечной. Специалисты заметили, что она может растягиваться в пять раз от своей первоначальной формы и выдерживать до двух десятков стирок, сохраняя свои свойства. В будущем ученые намерены найти более экономичные альтернативы полидофамину, чтобы сделать технологию по производства умной ткани более доступной.

В середине января специалисты Университета штата Северная Каролина (США) разработали умную ткань, которая может генерировать энергию. Это стало возможным благодаря амфифильным материалам, которые оказались способны питать мелкую электронику.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Казахстана сравнили слитые переговоры экипажа самолета AZAL с реальным содержимым черных ящиков. Там есть «большое отличие»

      В России назвали подготовителей нападения на Курскую область

      Минобороны заявило об уничтожении американского танка Abrams в Курской области

      Российского депутата уличили в махинациях с закупкой водостанций для снабжения села

      В России заявили об отсутствии связи конфликта на Украине и цен на нефть

      В отношении МТС возбудили дело из-за рекламы

      Планировавшего покушение на главу поселения под Мелитополем осудили

      Против напавшего на фельдшера скорой помощи россиянина возбудили уголовное дело

      На Западе заявили о неспособности Украины покрыть свои долги ресурсами

      Брэда Питта обвинили в отсутствии номинации на «Оскар» у Анджелины Джоли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше