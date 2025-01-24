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11:02, 24 января 2025Россия

Собака пробралась в столовую российской школы и укусила учительницу

В Чите собака пробралась в столовую школы №9 и укусила учительницу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Чите собака пробралась в столовую школы №9 и укусила учительницу. Случившееся в российском городе попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На представленном видеоролике видно, как собака прыгает на женщину и вцепляется зубами в ее руку. Педагог пытается отбросить животное в сторону. За происходящим наблюдают ученики, но боятся вмешаться. Как утверждает Babr Mash, охранники уже не в первый раз пропускали собаку в школу. Пес проживает в одном из ближайших домов.

Директор читинского учебного заведения не стала комментировать случившееся. Сотрудники городской прокуратуры начали проверку.

До этого сообщалось, что во Владикавказе бешеная собака прорвалась на лекцию и покусала студентов.

Тогда все произошло в Северо-Осетинской медицинской академии. Пострадавших доставили в больницу, им оказали помощь и сделали все необходимые анализы.

ЖЗЛ
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