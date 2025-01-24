Сотрудник теробороны пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ в российском регионе

Сотрудник теробороны пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Брянской области

Сотрудник теробороны СГУП «ЦСН "Защита"» пострадал при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Выполняя боевые задачи по отражению террористической атаки, осколочные ранения получил сотрудник теробороны СГУП "ЦСН "Защита" Брянской области», — говорится в сообщении.

Его уже доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. На место атаки БПЛА прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб, добавил глава области.

В ночь на 24 января российские средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 121 беспилотник, по большей части — над Брянской областью.