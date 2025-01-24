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10:51, 24 января 2025Мир

Трамп захотел упразднить один отдел Пентагона

WP: Трамп намерен упразднить отдел Пентагона по снижению жертв среди гражданских
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа намерена упразднить подразделение Пентагона, которое отвечает за снижение числа жертв среди гражданского населения в ходе боевых действий. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа планирует упразднить подразделение Пентагона под названием "Центр в области защиты гражданского населения", что может означать, что новые руководители Министерства обороны могут попытаться ослабить ограничения на осуществление военных операций США по всему миру», — передает газета слова американского чиновника, который предпочел остаться анонимным.

По словам авторов материала, упразднение подразделения Пентагона потребует одобрения Конгресса США, но «пока остается неясным, будет ли администрация Трампа перераспределять некоторые функции Центра в другое место».

21 января Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим государствам на 90 дней. Отмечается, что будет осуществлена проверка с целью определить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.

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