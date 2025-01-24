В Госдуме отреагировали на идею ограничить вывоз продуктов за рубеж

Делягин: Идея ограничить экспорт продуктов говорит о проблемах в экономике

Недавнее заявление вице-премьера России Дмитрия Патрушева осталось практически незамеченным, хотя оно свидетельствует о существующих проблемах в экономике страны. По словам депутата Михаила Делягина, озвученная информация вызывает серьезное беспокойство. Его слова приводит «Царьград».

Во время съезда Национального союза производителей молока Патрушев сообщил о возможном введении ограничений на экспорт продовольственных товаров. Как отметил вице-премьер, эта мера может быть необходима для обеспечения стабильности внутреннего рынка.

Депутат Госдумы и экономист подчеркнул, что подобное заявление прошло почти незамеченным, хотя его суть указывает на значительные сложности в экономике. Делягин пояснил, хотя Россия способна экспортировать продовольствие в значительных объемах, сложившаяся ситуация обнажает проблему. Производителям значительно выгоднее продавать свои товары за рубеж, чем реализовывать их внутри страны.

По его словам, с одной стороны, здорово, что Россия, находясь между Белоруссией и Казахстаном, где с сельским хозяйством все отлично, дошла до такого уровня, когда экспортирует мясо в заметных объемах. «И при этом довели экономику до того, что вынуждены всерьез рассматривать вопросы об ограничении его экспорта, чтобы сохранить внутренний рынок. Это сильно пугает», — отметил Делягин.

Экономист также обратил внимание на замедление темпов роста экономики, начавшееся еще в прошлом году, и возложил ответственность за это на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. По его мнению, текущую экономическую политику необходимо срочно пересматривать, иначе ситуация будет лишь ухудшаться.

«Набиуллиной удалось сломать надежды на будущее, и в результате этого 2024 год Россия закончила в состоянии, когда люди впервые не хотят думать о будущем в принципе», — заключил Делягин.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Патрушев призвал отраслевые союзы помогать властям в борьбе с ростом цен на социально значимые продукты питания, включая сливочное масло.