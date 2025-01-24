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13:48, 24 января 2025Россия

В Госдуме высказались о предложении поднять зарплату чиновникам

Депутат Бессараб скептично отнеслась к реформированию системы оплат чиновников
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась о предложении поднять зарплату чиновникам. Ее комментарий приводит «Ридус».

Ранее сотрудники институтов РАН и Плехановского университета предложили попытаться повторить в России так называемое «сингапурское чудо», в рамках которого для роста экономики необходимо резко поднять зарплаты чиновникам ради их желания работать на результат.

По мнению депутата, сравнивать Россию и Сингапур некорректно, так как у государств разные пути развития. «Сингапур — очень маленькое государство с населением около шести миллионов человек. Я думаю, сравнивать эту страну с Россией ни в коем разе нельзя. Нам, чтобы пересчитать премиальные фонды и повысить оплату труда государственных и муниципальных служащих, придется провести серьезнейшее сокращение», — подчеркнула она.

Бессараб отметила, что благодаря цифровизации можно сократить определенное количество служащих, чтобы повысить зарплату другим, однако Россия идет по другому пути. Она указала, что в стране существуют показатели эффективности, которые учитываются при начислении премий.

Кроме того, власти пересматривают «отраслевые системы оплаты труда». «Первыми идут медики. Мы хотим, чтобы в каждом регионе врачи и медсестры получали равную заработную плату. Безусловно, с учетом региональных коэффициентов, уровня квалификации и качества выполнения работы», — отметила Бессараб.

Также власти намерены сделать так, чтобы у медиков на окладную часть зарплаты приходилось 70 процентов, а 30 процентов — на премию, чтобы работодатели могли стимулировать сотрудников.

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