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17:39, 24 января 2025Бывший СССР

В Грузии автобусные валидаторы начали говорить украинские националистические лозунги

Валидаторы автобусов Грузии начали говорить националистические лозунги Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Валидаторы оплаты проезда в автобусах Тбилиси, столицы Грузии, начали проигрывать украинские националистические лозунги, отрывки из выступлений грузинских политиков, гимн страны и музыку с проевропейских акций протеста. Об этом сообщает NewsGeorgia.

«Звучит ставшая одним из лозунгов протестов культовая фраза покойного экс-премьера Зураба Жвания "Я грузин, а значит я европеец", и "Glory to Ukraine! Glory to Georgia! Fuck Russia!" из выступления еврокомиссаров на одном из прошлогодних митингов в Тбилиси», — пишет издание.

Отмечается, что водители не могут выключить устройства или прекратить их вещание, подозревается хакерская атака.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил партию глобальной войны и другие силы в начале конфликтов на Украине и в Южной Осетии. Как он отметил, Тбилиси очень долго говорит, что украинский конфликт можно было избежать.

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