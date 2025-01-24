В Индии заявили о получении разъяснений от США по санкциям против танкеров с нефтью

Джайн: США разъяснили Индии детали санкций против танкеров с нефтью из России

США предоставили разъяснения относительно санкций против танкеров с нефтью из России и раскрыли детали введенных ограничений. Об этом заявил заместитель министра нефти и газа Индии Панкадж Джайн, его слова приводит агентство Reuters.

«Управление США по контролю за иностранными активами дало ряд разъяснений. Формально они уточнили, что 27 февраля — это крайний срок [разгрузки танкеров]», — сказал Джайн.

Он добавил, что Индия продолжит закупать российскую нефть, если она будет дешевле 60 долларов за баррель и будет доставляться на не попавших под санкции танкерах.

Минфин США объявил о новом пакете санкций 10 января. Под удар попали более 180 судов, в том числе танкеры, ледоколы, суда снабжения, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также их НПЗ и дочерние компании за рубежом.