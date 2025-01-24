В МИД России рассказали о планах НАТО опробовать схему развертывания сил в Европе

Замглавы МИД Грушко: НАТО в 2025 году опробует схему развертывания сил в Европе

НАТО в 2025 году опробует схему развертывания сил в Европе для нанесения России стратегического поражения. О планах Североатлантического альянса рассказал замглавы МИД России Александр Грушко в интервью телеканалу «Россия 24».

«НАТО на сегодняшний день, в 2025 году, будет нацелено на то, чтобы опробовать ту новую архитектуру развертывания сил, которая осуществлялась в последние годы в стремлении нанести стратегическое поражение РФ», — сказал дипломат.

Ранее французский адмирал и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что в Европе на разработку систем вооружения уделяют слишком много времени. Он объяснил, что долгая разработка приводит к тому, что вооружения выходят уже устаревшими. В качестве примера он привел создание танков.