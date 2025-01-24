В отношении МТС возбудили дело из-за рекламы

ФАС: В слогане МТС были обнаружены признаки нарушения Закона о рекламе

Компанию МТС заподозрили в нарушении Закона о рекламе. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Оказалось, что один из рекламных роликов этой фирмы содержал утверждение: «МТС — лучший домашний интернет Москвы», однако при этом объективные критерии сравнения не были указаны.

Если вина МТС будет установлена, то компании грозит штраф.

Как известно, это уже не первый раз, когда у антимопонольщиков возникают вопросы к этому оператору. В начале октября минувшего года ФАС признала ПАО «МТС» нарушившим антимонопольное законодательство и предписала снизить тарифы на связь, которые выросли весной в среднем на восемь процентов. Есть сведения, что такое повышение отразилось на более чем 30 миллионах абонентов.

Позже ФАС обязала компанию перечислить в бюджет России три миллиарда рублей доходов, полученных от повышения тарифов на связь. Тогда же МТС пообещала изучить присланные ей в связи с этим документы.