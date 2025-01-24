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14:15, 24 января 2025Силовые структуры

ФСБ задержала членов банды, похищавших российских военных. Как жертв шантажировали несовершеннолетними девушками?

ФСБ заявила о задержании в Ростовской области банды за похищение участников СВО
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба УФСБ по Запорожской области / ТАСС

В Ростовской области сотрудниками УФСБ задержаны участники организованной преступной группировки (ОПГ), подозреваемые в похищении участников специальной военной операции (СВО) на Украине и вымогательстве у них денежных средств.

В отношении организатора преступной деятельности и еще десяти участников группировки возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 («Похищение человека») и части 3 статьи 163 («Вымогательство») УК России. Во время обысков в их жилищах изъяты несколько единиц травматического оружия с патронами, деньги, стероиды, средства связи, а также военная форма с шевронами.

В схеме участвовали несовершеннолетние девушки

Как сообщили в ведомстве, для шантажа военнослужащих привлекали двух несовершеннолетних девушек, которые специализировались на интернет-знакомствах с бойцами для последующего вступления с ними в интимную связь.

Фото: Shutterstock / Fotodom

После этого жертв похищали. Под видом сотрудников полиции от них путем шантажа требовали деньги в размере трех миллионов рублей, чтобы якобы не возбуждать уловное дело по факту вступления в интимную связь с несовершеннолетними.

Фитнес-тренеры перевоплощались в силовиков и сотрудника «Вагнера»

Как сообщает следствие, члены группировки также работали и по другому направлению — они специализировались на вымогательстве денег у предпринимателей из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской, Запорожской и Ростовской областей под различными предлогами. Так, если фигурантам что-то не нравилось в работе бизнесменов, их запугивали силовиками.

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В том числе для оказания психологического давления на жертв к участию в группировке был приглашен ранее работавший массажистом и охранником в стриптиз-клубе мужчина. Уже имевший судимость житель региона исполнял роль якобы действующего сотрудника частной военной компании «Вагнер». Еще несколько фитнес-тренеров играли роли сотрудников правоохранительных органов и помощника полномочного представителя президента России на новых территориях.

На данный момент все установленные участники ОПГ задержаны и находятся в СИЗО Ростова-на-Дону. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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