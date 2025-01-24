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12:40, 24 января 2025Путешествия

В российском аэропорту снова ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Уфы
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов снова ввели в аэропорту Уфы. Об этом сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации Артема Кореняко.

Уточняется, что в 10:30 по московскому времени временные ограничения на полеты в воздушной гавани этого российского города были сняты. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Кроме того, утром 24 января временно приостанавливали работу аэропорты Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова. Экипажи, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

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