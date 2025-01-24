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11:40, 24 января 2025Россия

В российском регионе начали массово закрывать алкомаркеты

В Вологодской области начали массово закрывать алкомаркеты
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stanislaw Mikulski / Shutterstock / Fotodom  

В Вологодской области начали массово закрывать алкомаркеты — сетевые магазины, торгующие спиртосодержащими напитками. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram.

1 марта в регионе вступает в силу закон, разрешающий продавать алкоголь всего два часа в день — с 12 до 14 часов.

В связи с этим в регионе появилось большое число объявлений о сдаче в аренду коммерческой недвижимости, занимаемой алкомаркетами. На представленных изданием скриншотах показаны два таких лота с вывесками крупных сетей, продающих спиртосодержащую продукцию.

Ранее в Минздраве поддержали идею ограничить продажу алкоголя. Там напомнили, что злоупотребление им относится к одному из основных факторов развития хронических заболеваний и напрямую связано с показателями смертности.

ЖЗЛ
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