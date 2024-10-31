В России поддержали идею ограничить продажу алкоголя в регионах

Минздрав поддержал идеи регионов по ограничению продажи алкоголя

Замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков заявил РИА Новости, что поддерживает инициативы российских регионов по ограничению продажи алкоголя.

«Злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний», — отметил Зыков. По результатам мониторинга, как правило, отмечается прямая корреляция между потреблением алкоголя на душу населения и показателями смертности в регионе.

Ранее в Вологодской области запретили продажу спиртного кроме двух часов в день — с 12 до 14 часов. Уточняется, что в выходные дни и праздники сохранится обычный режим торговли.

Затем еще в одном регионе — Свердловской области — решили ограничить продажу алкоголя по ночам в заведениях, расположенных в жилых домах.