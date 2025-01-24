В Татарстане объявили воздушную тревогу

Baza: В Татарстане объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников

Воздушная тревога объявлена в Татарстане из-за угрозы налета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Baza.

Жителям региона рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам. По данным издания, пналогичные предупреждения получили жители Самарской области.

Ранее угрозу атаки беспилотников объявили в Саратовской области. Позднее губернатор российского региона Роман Бусаргин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дроны над территорией области. По предварительным данным, в результате случившегося пострадавших и повреждений нет, уточнил он.

Также в ночь на 24 января семь беспилотников ВСУ попытались атаковать Ростовскую область.