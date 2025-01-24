Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:45, 24 января 2025Россия

В Татарстане объявили воздушную тревогу

Baza: В Татарстане объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников
Ксения Назарова
Ксения Назарова (Ночной редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alex Babenko / Reuters

Воздушная тревога объявлена в Татарстане из-за угрозы налета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Baza.

Жителям региона рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам. По данным издания, пналогичные предупреждения получили жители Самарской области.

Ранее угрозу атаки беспилотников объявили в Саратовской области. Позднее губернатор российского региона Роман Бусаргин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дроны над территорией области. По предварительным данным, в результате случившегося пострадавших и повреждений нет, уточнил он.

Также в ночь на 24 января семь беспилотников ВСУ попытались атаковать Ростовскую область.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Зеленский — не ангел». Трамп объяснил причину продолжающегося конфликта на Украине

      Стало известно о попытке атаки ВСУ на два завода в России

      Звезда «Очень странных дел» похвасталась фигурой в бикини

      Смущающимся недержания мочи во время поднятия тяжестей женщинам дали совет

      Заинтересованность Трампа в перемирии на Украине объяснили

      В Татарстане объявили воздушную тревогу

      Военкор призвал ответить на ночные атаки ВСУ на Россию

      В Ростовской области сообщили о сбитых беспилотниках ВСУ

      Силы ПВО уничтожили беспилотники в российском регионе

      В Германии подняли вопрос о доступе к месторождениям полезных ископаемых на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше