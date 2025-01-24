Власти опровергли атаку ВСУ на дом цыганского барона в российском регионе

Власти опровергли информацию о попадании БПЛА в дом цыганского барона в Дядьково

В доме в селе Дядьково Рязанской области, куда попал украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), не проживал цыганский барон. Об этом сообщает YA62.ru со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

По данным собеседника портала, в доме проживала семья из пятерых человек. «Муж, жена и трое детей. Не цыгане», — сказал он.

Какой-либо другой информации источник портала не озвучил.

24 января Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали жилье цыганского барона в селе Дядьково. Тогда сообщалось, что якобы глава семейства успел эвакуировать из дома 18 человек.