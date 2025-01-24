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12:25, 24 января 2025Экономика

Ярость Трампа насторожила тайваньских чиновников

Bloomberg: Тайвань надеется, что избежит ярости Трампа в вопросе о торговле
Кирилл Луцюк

Фото: Carlos Barria / Reuters

Темпы роста ВВП Тайваня замедляются третий квартал подряд, а возвращение республиканца Дональда Трампа в Белый дом вызывает у властей острова все большее беспокоиться. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Оно напомнило, что в IV квартале рост тайваньского ВВП составил 1,84 процента против прогнозируемых двух процентов. Тем не менее в настоящее время экономика Тайваня процветает за счет мирового спроса на производимую им высокотехнологичную продукцию, например полупроводники.

Однако возвращение Трампа в Белый дом вызывает беспокойство у чиновников в Тайбэе. Положительное сальдо торговли Тайваня с США в прошлом году достигло рекордного максимума. Это, как предполагается, что может спровоцировать президента США на решительные меры, дабы устранить дисбалансы в американской внешней торговле. Кроме того, власти острова не забыли, как Трамп во время предвыборной кампании обвинил Тайвань в краже американского бизнеса по производству чипов и призвал остров заплатить за защиту, которую ему обеспечивают Соединенные Штаты.

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Впрочем, правительство Тайбэя настроено оптимистично и считает, что сможет избежать «ярости Трампа» в вопросах торговли. Более того, они рассчитывают, что политика Трампа принесет «больше плюсов, чем минусов», поскольку она может побудить тайваньские компании переносить производство из Китая.

В конце осени минувшего года Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ограничила поставки чипов Китаю из-за санкций США. Ограничения распространились на производителей, разрабатывающих высокопроизводительную вычислительную технику, графические процессоры и технологии на основе ИИ.

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