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14:11, 24 января 2025Экономика

Загрязненный мазутом песок начнут использовать при строительстве дорог

Губернатор Кондратьев: Треть загрязненного мазутом песка придется утилизировать
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Треть загрязненного мазутом после крушения танкеров «Волгонефть» песка, который вывезли с кубанских пляжей, придется утилизировать, однако оставшуюся часть можно будет применять, в том числе в дорожном строительстве. Об этом рассказал глава региона Вениамин Кондратьев во время выездного совещания правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии с танкерами, его слова приводит ТАСС.

По словам губернатора Краснодарского края, вывозить все 170 тысяч тонн загрязненного песка на утилизацию было бы дорого и неэффективно. «А сейчас только третья часть будет утилизироваться. Остальное пойдет на дороги и в стройку, я думаю», — заявил он.

Чиновник также отметил эффективность установки «Грохот», которая работает на площадке для временного хранения песка в хуторе Воскресенский в Анапе. Она выполняет сортировку грунта, менее загрязненного нефтепродуктами, на песок и фракции мазута. Кондратьев уточнил, что временная площадка прекратит работу до 31 марта, после чего станет обычной площадкой, как до происшествия.

Накануне стало известно, что части танкеров, которые остались на дне в акватории Керченского пролива, либо поднимут, либо откачают из них мазут.

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