Завод микроэлектроники поврежден после массированной атаки ВСУ по России

В Брянске после атаки БПЛА повреждены помещения завода микроэлектроники

После массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России повреждена часть производственных помещений завода микроэлектроники АО «Группа Кремний Эл» в Брянске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Из сообщения следует, что в ночь на 24 января зафиксированы прилеты шести беспилотников, в результате которых пострадала часть производственных помещений и склад готовой продукции. «Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена», — заявила «Группа Кремний Эл».

Пресс-служба предприятия также подчеркнула, что пострадавших нет.

Ранее Минобороны России отчиталось, что в ночь на 24 января средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 121 беспилотник. 37 из них уничтожили над Брянской областью.

В Рязанской области, где перехватили 20 дронов, целью ВСУ, предположительно, был нефтезавод в столице региона. В результате падения обломков БПЛА на территории начался пожар. Пострадал 53-летний сторож.