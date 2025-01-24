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10:45, 24 января 2025Россия

Завод микроэлектроники поврежден после массированной атаки ВСУ по России

В Брянске после атаки БПЛА повреждены помещения завода микроэлектроники
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

После массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России повреждена часть производственных помещений завода микроэлектроники АО «Группа Кремний Эл» в Брянске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Из сообщения следует, что в ночь на 24 января зафиксированы прилеты шести беспилотников, в результате которых пострадала часть производственных помещений и склад готовой продукции. «Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена», — заявила «Группа Кремний Эл».

Пресс-служба предприятия также подчеркнула, что пострадавших нет.

Ранее Минобороны России отчиталось, что в ночь на 24 января средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 121 беспилотник. 37 из них уничтожили над Брянской областью.

В Рязанской области, где перехватили 20 дронов, целью ВСУ, предположительно, был нефтезавод в столице региона. В результате падения обломков БПЛА на территории начался пожар. Пострадал 53-летний сторож.

ЖЗЛ
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