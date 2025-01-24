Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:13, 24 января 2025Мир

Зеленский заявил о планах Путина манипулировать Трампом

Зеленский: Украинская разведка доложила о планах Путина манипулировать Трампом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах российского лидера Владимира Путина манипулировать президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram.

«Провел сегодня Ставку. Доклад как раз руководителя СВР (Служба внешней разведки — прим. «Ленты.ру») по военному потенциалу России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира», — отметил политик. По его словам, в частности, Путин «хочет манипулировать стремлением президента США достичь мира».

Ранее Трамп рассказал, что заключить соглашение по урегулированию украинского конфликта не удалось из-за желания Зеленского воевать. Он также назвал украинского лидера «не ангелом».

23 января Зеленский прокомментировал контакты Трампа с Россией. По его словам, коммуникация американского лидера с Киевом должна быть в приоритете над Москвой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Хорошо, что Трамп так сказал». Помощник Путина одобрил взгляды Трампа на роль СССР в борьбе с фашизмом

      Трамп позвонил премьеру Дании и потребовал отдать Гренландию

      США решили приостановить финансирование почти всей зарубежной помощи

      В США оценили потери Украины в ходе СВО

      Губерниев высказался о завершении карьеры братьями Бе

      В США призвали Трампа рассекретить материалы дела Эпштейна

      В Словакии началась масштабная акция протеста против политики Фицо

      Риторику США о России назвали устаревшей на 20 лет

      Успех Трампа на переговорах по Украине оценили

      Появились кадры обрушения жилого дома в Турции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше