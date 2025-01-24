Женщина притворилась мужчиной на пробежке из-за страха

Американка Клэр Вайкофф объяснила желание притвориться мужчиной на вечерней пробежке. Материал публикует New York Post (NYP).

44-летняя жительница Ричмонда рассказала, что решила перевоплотиться перед пробежкой, чтобы избавиться от нежелательного внимания мужчин. Женщина приклеила усы, надела парик и мужскую одежду, а также специальные рукава с татуировками. «Впервые я побегала вечером без страха и дискомфорта», — призналась она.

По словам героини материала, за все время пробежки с ней не заговорил ни один посторонний мужчина, поэтому она решила заниматься спортом только в таком образе. «Наконец-то я чувствую себя в безопасности. Никто не подбегает ко мне и не кричит из машин», — подытожила Вайкофф, которая бегает уже на протяжении 20 лет.

В мае мужчина притворился женщиной в никабе и вышел замуж за мусульманина.