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16:32, 24 января 2025Культура

Звезда «Счастливы вместе» объяснила отказ сниматься в продолжении сериала

Актриса Сагалова объяснила отказ сниматься в «Букиных» неприемлемым сценарием
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дарья Сагалова

Дарья Сагалова. Фото: @dariasagalova

Актриса Дарья Сагалова, известная по роли Светы Букиной в комедийном сериале «Счастливы вместе», объяснила отказ сниматься во втором сезоне сиквела проекта «Букины». Ее слова приводит StarHit.

По слова артистки, они с создателями сериала по-разному видят персонажа Сагаловой. «Сложная история… Сценарий они для меня написали абсолютно неприемлемый», — сказала она.

Актриса отметила, что поведение Светы Букиной, описанное в сценарии, не соответствует ее ценностям. «Героиня, которую они прописали, это немного не я. В своем возрасте я уже многое не могу себе позволить, что, допустим, могла позволить в 20 лет, когда у меня не было ни детей, ни семьи», — добавила Сагалова.

В октябре актер Виктор Логинов, известный по ролику Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», раскритиковал вышедшие в эфир новые серии проекта.

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